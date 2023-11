Marchés de Noël : quatre marchés qui valent le détour en France

Les dates des marchés de Noël sont différentes d’une ville à une autre. Ceux de Lyon, Nancy et d’Amiens sont aussi très appréciés. Veillez à regarder les horaires d’animations pour enfants sur les sites officiels des municipalités.

Les feuilles sur les arbres sont tombées, le soleil se couche plus tôt, et les plaids douillets sont de retour sur les canapés. Cette période de l’année, bien que froide, est l’une des plus appréciées par les Français puisque Noël nous apporte la magie et la chaleur dont nous avons besoin. Et pour rendre l’expérience encore plus immersive, rien de mieux que de faire un tour au sein des traditionnels villages de Noël. Si tous les marchés sont beaux, d’autres valent particulièrement le détour en France, voici lesquels.

Les traditionnels à Strasbourg

On ne les présente plus, mais on ne pouvait pas les exclure de cette liste pour autant : les marchés de Noël de Strasbourg – puisqu’il n’y en a pas un, mais plusieurs – font partie des plus populaires en France. La tradition a émergé en 1570 dans la ville alsacienne et se limitait à la vente de pains d’épice, d’herbes et de bougies. Appelé Christkindelsmärik, ce qui signifie Marché de l’enfant Jésus, ce marché de Noël avait pour but de réchauffer le cœur des villageois à l’approche des fêtes de fin d’année. Dorénavant, 300 chalets sont répartis dans toute la ville et le marché de Strasbourg est toujours aussi magique ! Du 24 novembre au 24 décembre 2023.

Le féerique à Colmar

Toujours en Alsace, le marché de Colmar n’a presque rien à envier à celui de Strasbourg ! La ville, déjà sublime, est décorée à l’ambiance de Noël et on peut rapidement se croire dans un téléfilm diffusé sur TF1. Pour les enfants, Colmar prévoit des chants, des animations et des spectacles, en plus de leur proposer de glisser un petit papier dans l’immense boîte aux lettres du Père Noël. Chaque mercredi, les chanceux sont tirés au sort recevront une surprise ! Du 23 novembre au 29 décembre 2023.

L'ensoleillé à Nice

Plus petit, le marché de Noël de Nice n’est pas moins intéressant ! Prendre un vin chaud au bord de la mer avec un rayon de soleil pour venir illuminer ce moment, c’est tout aussi agréable. Cette année, 45 chalets présentant un large éventail de produits de Noël vous attendent dans un espace restauration et artisanat. Des spectacles gratuits, spécialement conçus pour le jeune public, sont proposés tous les week-ends et durant les vacances scolaires au cœur du village de Noël. Du 7 décembre 2023 au 7 janvier 2024.

Le familial à Montbéliard

Direction désormais le nord-est de la Franche-Comté avec le marché de Noël de Montbéliard, une ville aussi appelée la cité des Lumières de Noël ! Élu meilleur marché de Noël de France en 2016, il est apprécié pour son décor féérique et son ambiance familiale et chaleureuse. La 37ᵉ édition des Lumières de Noël est consacrée à la Provence. De quoi découvrir toutes les spécificités de ce terroir ensoleillé : poteries, lavande, nougat, bouillabaisse, ratatouille, huile d’olive, miel. Du 25 novembre au 24 décembre 2023.