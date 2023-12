Notre-Dame : Emmanuel Macron invite le pape à assister à la réouverture le 8 décembre 2024

En visite à Notre-Dame, Emmanuel Macron a annoncé qu'il inviterait le pape François pour sa réouverture. La cathédrale doit rouvrir au public dans un an jour pour jour, le 8 décembre 2024.

En visite à Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a annoncé qu'il inviterait le pape François a venir assister à sa réouverture, prévue le 8 décembre 2024. "L'invitation sera lancée. Mais il ne m'appartient pas de répondre en son nom", a-t-il précisé à l'issue de sa visite du monument toujours en travaux, au cours de laquelle il est monté en haut de la flèche entourée d'échafaudages. Il a ajouté "espérer" la présence du pape.

Si le pape François accepte, ce sera sa troisième visite en France depuis sa nomination, après s'être rendu à Marseille en septembre, et au Parlement européen à Strasbourg en 2014.

Les "délais tenus" pour la réouverture

Au cours de sa visite, considérée comme un "pré-anniversaire d'une réouverture", le président a par ailleurs annoncé le lancement d'un concours pour la réalisation de six vitraux, ainsi que l'ouverture d'un musée dédié à Notre-Dame, son histoire et son chantier, qui sera situé dans les locaux de l'Hôtel-Dieu, sur l'Île de la Cité. On y trouvera les anciens vitraux ainsi que le coq tombé dans l'effondrement de la flèche.

Le nouveau coq, qui sera érigé au sommet de la flèche de 96 mètres de haut, doit prochainement être béni selon la tradition catholique. Les prochaines étapes du chantier seront la couverture de la flèche et du toit en plomb.

Emmanuel Macron a ajouté que les délais de la reconstruction seront respectés. Le chantier aura duré cinq ans, après l'incendie du 16 avril 2019.