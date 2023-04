Notre-Dame de Paris : quatre ans après l'incendie, Emmanuel Macron se rendra vendredi sur le chantier

Emmanuel Macron sera aussi accompagné par la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich. Le 15 avril 2019, les images de Notre-Dame en feu et de sa flèche qui s'effondre avec sa charpente et une partie de ses voûtes avaient ému le monde entier et déclenché un élan de solidarité sans précédent, menant à la récolte de 846 millions d'euros de dons provenant de 340.000 donateurs. Une information judiciaire est, par ailleurs, toujours en cours pour tenter de déterminer les causes de l'incendie.