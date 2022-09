Paris : le Sacré-Cœur bientôt classé monument historique

C'est l'un des monuments les plus emblématiques de la capitale, parmi les plus visités et photographiés. La basilique du Sacré-Cœur, perchée sur la butte Montmartre, dans le XVIIIe arrondissement de la Paris, doit être bientôt classée au titre des monuments historiques, a indiqué, mardi 13 septembre, l'adjointe au patrimoine, Karen Taïeb, qui avait repoussé le dossier en raison des commémorations des 150 ans de la Commune.

Lors du prochain conseil municipal, mi-octobre, les élus parisiens se prononceront pour autoriser l'État à classer monument historique - soit le niveau de protection le plus élevé - la célèbre église de pierre blanche, la plus visitée de la capitale après la cathédrale Notre-Dame. En 2020, l'adjointe au patrimoine avait obtenu l'inscription au titre des monuments historiques, le premier niveau de protection, pour le Sacré-Cœur. Mais sur 96 édifices cultuels appartenant à la Ville, ce monument ne sera que le 67e à obtenir son classement, indique la mairie, alors que la campagne pour leur protection a démarré en 2011.