PHOTOS - Découvrez les visuels des billets de 0 euro mis en vente à l'occasion du 80ᵉ anniversaire du Débarquement en Normandie

À l'occasion du 80ᵉ anniversaire du Débarquement en Normandie, une entreprise française va commercialiser des billets de collection d'une valeur de 0 euro. Utah Beach, Omaha Beach, musée d'Arromanches… Plusieurs sites emblématiques seront représentés sur ces nouveaux billets. Alors que l'image de ces billets a fuité ces derniers jours, TF1info a pu avoir accès à d'autres visuels en exclusivité.

Des billets exceptionnels, créés à l'occasion du 80ᵉ anniversaire du Débarquement en Normandie. Une entreprise française, Euro Banknote Memory, a créé à l'occasion de cette date anniversaire plusieurs séries de billets de 0 euros en commémoration de cet événement de la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers jours, le visuel de l'un d'entre eux, commandé par une association et célébrant les 80 ans du début de la Libération de la France, en 1944, a fuité sur les réseaux sociaux, faisant s'emballer les collectionneurs de toute la France.

Le billet commémorant les 80 ans de la Libération de la France qui a fuité sur les réseaux sociaux - EURO BANKNOTE MEMORY

Des billets représentant Oradour-sur-Glane, Utah Beach, Omaha Beach...

Mais au-delà de ce cas, la société créatrice de ces pièces de collection atypiques va aussi mettre d'autres billets en vente dans les différents sites culturels de la Seconde guerre mondiale. Richard Faille, son PDG, tenait à participer à cet événement. "Cette commémoration du 80ᵉ anniversaire du Débarquement permet de rappeler au monde ce que les peuples ont vécu à cette époque, cela remet l'église au centre du village, explique l'entrepreneur. C'est toujours bien de faire une piqûre de rappel à ce sujet", explique-t-il. En plus de celui déjà connu, TF1info vous dévoile les visuels de quatre autres billets bientôt commercialisés à cette occasion.

Le billet commémorant le Débarquement américain à Utah Beach le 6 juin 1944 - EURO BANKNOTE MEMORY

Le billet représentant l'Overlord Museum d'Omaha Beach - EURO BANKNOTE MEMORY

Musée Overlord d'Omaha Beach, Utah Beach, Airborne Museum... De nombreux sites commémorant le Débarquement ou la bataille de Normandie proposeront aux visiteurs ce type de souvenir à l'occasion des célébrations. Ce billet n'a aucune valeur, mais pourra être acheté pour quelques euros dans les boutiques des sites concernés. Euro Banknote Memory est leur prestataire et conçoit en collaboration avec ces lieux culturels les visuels désirés. "On leur propose plusieurs versions de visuels, puis ils les acceptent ou pas, indique Richard Faille. Parfois, on retouche un logo mal placé ou on met en avant un blason qu'ils souhaitent voir davantage exposé."

La majeure partie des fonds récoltés "contribue au financement du patrimoine", poursuit le patron, permettant notamment aux monuments d'investir "en entretien, en promotion, en rénovation". Parmi les autres billets proposés en mémoire de la Seconde Guerre mondiale ? La représentation des ruines du massacre d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), où 643 personnes furent assassinées par les nazis le 10 juin 1944. 80 ans après, l'église du village, où périrent près de 450 femmes et enfants dans un incendie allumé par les SS, apparaît sur le billet, au-dessus du musée dédié à l'histoire du village.

Le billet de 0 euros commémorant le massacre d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944 - EURO BANKNOTE MEMORY

Un billet de 0 euro a aussi été conçu à destination du musée d'Arromanches (Calvados), dédié au Débarquement et à la bataille de Normandie. - EURO BANKNOTE MEMORY

Contrairement à ce qui a pu être avancé ces derniers jours, le nombre de chaque série fabriquée de ces billets ne sera pas limitée définitivement à quelques milliers d'exemplaires. Certains sites culturels ont en commandé davantage et pourront, dans l'absolu, toujours demander de nouvelles impressions après l'écoulement des stocks. Le billet symbolisant les 80 ans de la Libération demeure lui pour le moment seulement disponible à hauteur de 3000 exemplaires, car il a été commandé par une association de collectionneurs.