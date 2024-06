Le 6 juin 1944 est resté dans l'histoire comme "le jour le plus long". Le 20H de TF1 vous propose de vivre le Débarquement dans des conditions immersives exceptionnelles, grâce à la technologie de la capture volumétrique. Une remontée dans le temps spectaculaire, 80 ans en arrière, avec notre journaliste Yani Khezzar.

Au matin du 6 juin 1944, Adolf Hitler dormait paisiblement et avait donné l’ordre qu’on ne le réveille sous aucun prétexte. Une décision qu’il a sans doute amèrement regrettée quelques heures plus tard, après un débarquement des Alliés sur les plages normandes resté dans les mémoires comme le tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale.

Un "D-Day" dans lequel le JT de TF1 vous plonge en immersion, près de 80 ans plus tard, au moyen d’une prouesse technologique : le processus de capture volumétrique, pour une reconstitution grand format en 3D d’un réalisme exceptionnel.

Avec la vidéo en tête de cet article, vous ne manquerez rien du "jour le plus long". Ni l’habile diversion des Alliés, en larguant des bandelettes d’aluminium et des mannequins en parachute, pour faire croire à un débarquement dans le Nord-Pas-de-Calais. Ni le saut dans le vide nocturne de 13.000 parachutistes, dont un sur trois finira tué au sol. Ni l’alerte, donnée fort tardivement, par les Allemands. Ni l’arrivée des premières barges sur le sable normand à 6h30. Ni les explosions, ni les balles, sur les 400 mètres apocalyptiques jusqu’aux premières lignes ennemies. Ni l’intervention décisive des chars amphibies n’ayant pas coulé au large. Ni celle des navires de guerre afin de créer une ouverture pour les troupes au sol à Omaha Beach. Ni même les réactions des civils, plus loin dans les terres, dans des villes dévastées.

À 17h, l’ensemble des plages seront reprises, marquant le début de la fin de quatre années d’occupation. Plus de 10.000 soldats seront tombés de chaque côté ce jour-là.