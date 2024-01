REPORTAGE - Cap Corse : à la découverte des "maisons d'Américains", héritage des aventuriers d'un autre siècle

Surnommées "les maisons d'Américains", de vieilles bâtisses ornent, depuis plus de 150 ans, les paysages du Cap Corse, autour de Bastia. Des habitations qui ont été construites au 19e siècle par des habitants, partis faire fortune aux États-Unis. Un patrimoine à découvrir dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Au détour des routes sinueuses du Cap Corse, on les voit de loin. Les "maisons d'Américains", imposantes demeures accrochées la falaise, font partie du patrimoine de l'île de Beauté depuis plus de 150 ans. Dans la commune de Rogliano, on en compte cinq, dont l'une est devenue la mairie. La plus iconique est située non loin de là. "Palazzu Nicrosi" a été transformée en chambre d'hôte, mais est toujours restée aux mains de la même famille.

Cette vaste bâtisse de trois étages et plus de 1600 mètres carrés est faite pour recevoir des invités de prestige. "Cette maison est dans notre famille depuis cinq générations, depuis 1870", raconte Paul Saladini, propriétaire de la maison, dans le reportage en tête de cet article. "On reconnaît principalement ces maisons d'Américains principalement par ses dimensions, très souvent, par ses ornements, notamment la façade enduite à la chaux. Mais surtout il lui faut l'histoire américaine", détaille-t-il.

Les pionniers qui ont fait construire ces bâtisses étaient plusieurs centaines. La plupart sont partis s'exiler au Venezuela et à Porto Rico pour cultiver la canne à sucre, le cacao ou le café. Une fois de retour en Corse, ces explorateurs vont construire des routes, pour désenclaver leurs villages, financer des églises et des cimetières, bâtir des lavoirs et des fontaines. Ces Cap Corsins bâtisseurs vont ainsi apporter un vent de modernité dans une région pauvre et encore rurale. "Ils ont voulu marquer leur territoire et leur lieu de naissance pour les embellir", raconte Anne-Laure Santucci, mais de la commune de Luri, sur laquelle se trouvent plusieurs "maisons d'Américains". Des bâtisses qui racontent une époque et que les particuliers comme les collectivités veulent préserver.