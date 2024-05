REPORTAGE - Entre France et Suisse, sur les anciennes routes du sel

Le 13H de TF1 vous emmène à la frontière entre l'Hexagone et la Suisse. Nous suivons la route du sel, un axe essentiel au Moyen Âge. Ce véritable or blanc était alors crucial pour l'assainissement et la conservation des aliments.

Voilé de brume, le fort Belin surplombait le bourg de Salins-les-Bains (Jura) comme pour veiller sur un trésor. En bas, la Furieuse, sous-affluent du Rhône, coulait entre les murs de pierre. Mais c'est en sous-sol que nous découvrons un ouvrage architectural vieux de 800 ans. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, cette grande galerie servait à protéger deux puits d’extraction d’eau salée. Au XVIIᵉ siècle, plus de 800 personnes y travaillaient. Indispensable à la conservation des aliments, mais aussi à l’hygiène, le sel empêche le développement des bactéries, et fut à ce titre longtemps considéré comme un "or blanc".

La saline royale, le chef-d'œuvre de Ledoux

Au milieu du XVIIᵉ siècle, avec l'essor démographique, la demande en sel s'accroît. Un nouveau lieu de production est créé à une quinzaine de kilomètres, et sera encore plus spectaculaire. C'est la saline royale d'Arc-et-Senans, monumentale. Onze bâtiments furent construits pour traiter les eaux salées acheminées depuis Salins-les-Bains, formant un gigantesque cercle. L'architecte Claude-Nicolas Ledoux voulait que le lieu incarne la puissance de la France, sous le règne de Louis XV, dans une région dont la population n'était pas encore acquise à la France.

Par la route du sel, nous pénétrons en Suisse. Au Moyen Âge, l’or blanc y arrivait depuis le Jura voisin, puis était acheminé par le lac de Neuchâtel vers tout le continent européen. À Yverdon, les anciens entrepôts de sel jouxtent la rivière Thièle. L’un des bâtiments est devenu un palais de justice. Avant de découvrir ses propres gisements de sel, la Suisse a dû attendre la fin du XVIe siècle. Ceci était en altitude au cœur de la montagne, et parfois sous la neige. Le premier gisement de sel découvert en Suisse se trouve à Bex.

La suite de notre reportage sur les routes du sel, dans la vidéo en tête de cet article.