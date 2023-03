REPORTAGE - Le Mont-Saint-Michel, un lieu unique où les moines cohabitent avec les touristes

Sept sœurs et quatre frères vivent dans l’abbaye. Les moines l’entretiennent comme une maison, à la différence près qu’elle est classée monument historique. La première pierre de l’église abbatiale a été posée il y a 1000 ans. Le Mont-Saint-Michel est un haut lieu de pèlerinage. Il est aussi l’un des monuments les plus visités de l’Hexagone. Parfois, il faut jouer les guides.

Jusqu’à 60 moines ont vécu en même temps dans l’abbaye. Pour trouver un équilibre entre la vie monastique et la présence des touristes, les frères et les sœurs ont des espaces de tranquillité. Cet endroit est appelé le "jardin suspendu" : quelques mètres carrés de pelouse face à l’abbaye, à l’abri des regards.