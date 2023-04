REPORTAGE - Mystiques et souvent impressionnantes : les fêtes de Pâques débutent en Corse

Dans le Sartenais, à Pâques, tout est transmission, y compris la recette du cacavelli, un gâteau aux ingrédients simples : de la farine, des œufs, du sucre, du beurre... Mais vous n'en saurez pas plus, car chaque famille a sa recette. "Le secret, il vient de notre grand-mère. On le retravaille, on le perpétue et on le transmet", explique une habitante de la région.