REPORTAGE - Plongée au cœur du chantier de reconstruction de Notre-Dame

Après trois mois de montage, Notre-Dame passe de "l'âge du fer" à "l'âge du bois", comme on peut le découvrir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Un plancher a été installé à 30 mètres de hauteur. Des arbres vieux de deux siècles et demi ont été sélectionnés et coupés au début de l'hiver 2021. Après un an et demi de séchage, les chênes sont débités et Notre-Dame reprend vie dans l'atelier charpente de Lorraine.