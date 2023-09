REPORTAGE - Notre-Dame de Paris : à quoi ressemblera la nouvelle flèche ?

On voit ainsi prendre sa place le poinçon avec ses contrefiches en éventail, la colonne vertébrale de la flèche. "C'est une grande joie, c'est du concret pour tout le monde ici. On va voir un chef-d'œuvre s'assembler pièce par pièce et dans quelques mois tout sera fini, ce sera sublime", s'enthousiasme un charpentier dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Après le décès du général Georgelin, c'est son second qui prend le relais pour assurer la continuité et respecter les délais. La réouverture est programmée pour le 8 décembre 2024. "Tout ce qu'il a installé, on en bénéficie aujourd'hui (...). Maintenant, on y croit", assure Philippe Jost, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La réouverture est programmée pour le 8 décembre 2024.