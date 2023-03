REPORTAGE - Fontaine-de-Vaucluse : les belles feuilles du moulin à papier

Une semaine plus tard, la pâte est prête à l'emploi et il lui suffit de la toucher pour le savoir. Il n'y a plus qu'à en faire des feuilles de papier, l'étape la plus technique. Pour pimenter la recette, Juliette Durand, la propriétaire des lieux, lui apporte des lichens. Ils vont faire une vingtaine d'essais, plus ou moins réussis. Chaque feuille, en tout cas, sera unique. Après le temps du pressage, vient celui du séchage.