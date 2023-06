REPORTAGE - Tour Eiffel : la "Dame de fer" prend de nouvelles couleurs

Il est 8h du matin, et on s'affaire déjà dans les structures de la Dame de fer. On rencontre ses hommes à tout faire sous le pilier est, dans l'historique salle des machines qui actionnent les ascenseurs. On lubrifie la tige et on graisse les poulies à la main, comme cela s'est toujours fait. La méthode, les équipements, n'ont quasiment pas changé depuis leur conception au XIXᵉ siècle, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Seule la salle de contrôle est plus moderne, avec ses écrans de contrôle et ses ordinateurs.