REPORTAGE - Violon : rencontre à Crozon avec un maître de l'archet

L'archetier joue surtout... du rabot : plus il retire de bois, plus le son se libère, nous explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Il améliore ses créations au fil de leur fabrication, sans même les essayer sur un instrument, malgré ses quatre années de violon. L'homme se définit comme mélomane, non comme musicien.