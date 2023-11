REPORTAGE - Vin : comment le traditionnel bouchon de liège a déjoué la concurrence des capsules

Une hégémonie qui avait pourtant été menacée à partir du début des années 2000, quand les bouchons en plastique et à vis sont apparus. Les nouveaux-venus promettaient une ouverture plus simple, et un vin jamais "bouchonné". Il a fallu réagir et se remettre en question. Des dizaines de brevets ont été déposés, la production a été repensée et modernisée. Les bouchons sont désormais testés en laboratoire, pour éviter toute corruption du liège qui mettrait en péril le goût du vin à long terme. Et le bouchon de liège a retrouvé la confiance de ses milliers de clients, et ses parts de marché.