À Rouen, une église classée monument historique fermée pour des raisons de sécurité

L'église Saint-Patrice à Rouen est fermée depuis ce vendredi 26 avril. Selon la mairie, un "mouvement des voûtes en bois" et une "altération" de ce bois ont été constatés. Des experts doivent intervenir à partir de la semaine prochaine sur le monument.

L'église Saint-Patrice, située dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), a dû être fermée ce vendredi 26 avril après le constat d'"un mouvement des voûtes en bois vers l'extérieur ainsi qu'une altération du bois des voûtes", explique la mairie de la ville sur son site et sur le réseau social X. "Un risque d'effondrement ne peut être écarté", prévient la mairie, qui rappelle qu'il s'agit d'un bâtiment classé au titre des monuments historiques.

En conséquence, l'église datant des XVI et XVIIe siècle est fermée pour "assurer la sécurité des paroissiens et des visiteurs". Seuls les techniciens missionnés pour intervenir sur le bâtiment sont autorisés à y accéder. Des analyses auront lieu la semaine prochaine dans l'église et des experts "ont déjà été missionnés" pour intervenir. "Des mesures conservatoires sont demandées à des entreprises qui sont en train d'étudier les étaiements possibles pour soutenir ces voûtes", précise encore la mairie.