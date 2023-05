Salon-de-Provence : la Patrouille de France célèbre 70 ans de parades et de magie

Ils dessinent du bonheur dans le ciel depuis 70 ans. Les pilotes de la Patrouille de France fascinent et font rêver toutes les générations. Considérée comme l'une des meilleures patrouilles du monde, la Grande Dame rayonne dans le ciel depuis 1953. Ambassadrice de l'excellence de l'armée de l'air et de l'espace, la PAF, pour les connaisseurs, a su évoluer au fil des années et ses équipements ont suivi les innovations en termes de Défense, les pilotes passant du Dassault Mystère IV au Fouga Magister, puis à l'Alpha Jet d'aujourd'hui.