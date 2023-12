Notre-Dame : à un an de la réouverture au public, où en est le chantier ?

Un an jour pour jour avant la réouverture prévue de Notre-Dame-de-Paris, Emmanuel Macron visite le chantier de la cathédrale, ce vendredi. La reconstruction de la flèche surmontant l'édifice a bien avancé, tout comme le travail à l'intérieur du monument. Il reste néanmoins beaucoup à faire aux ouvriers avant la fin des opérations de reconstruction.

Notre-Dame-de-Paris fait peau neuve. Dévastée par les flammes lors d'un incendie historique en 2019, l'emblématique cathédrale parisienne reprend peu à peu forme. Un an jour pour jour avant sa réouverture prévue à la visite et au culte, Emmanuel Macron visite le chantier ce vendredi 8 décembre. Le président de la République, qui s'est rendu à plusieurs reprises au sein du monument depuis l'incendie, pourra observer les nombreuses avancées opérées depuis sa dernière venue, en avril dernier.

Près de cinq ans après la catastrophe, il reste encore du travail pour les menuisiers, les ouvriers, les charpentiers ou encore les maçons présents sur le site de la reconstruction. Mais certains pans du chantier sont déjà presque finalisés. TF1info vous propose un état des lieux des travaux.

La flèche commence à s'apercevoir

Beaucoup se souviennent de sa chute, le 18 avril 2019, alors ravagée par les flammes d'un incendie déclaré quelques minutes plus tôt. Spécificité de Notre-Dame, la flèche surmontant la cathédrale est toujours en phase de reconstruction. Mais derrière l'échafaudage obstruant grossièrement la vue sur le monument, il est possible de commencer à la distinguer. Conçue par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, elle "est remontée actuellement" selon les dessins de l'architecte à l'époque, a indiqué l'Élysée mercredi. Une couverture de plomb va désormais devoir être posée pour recouvrir la flèche et une partie de la charpente.

La croix surmontant la flèche a aussi été posée cette semaine, lors d'une impressionnante manœuvre réalisée à l'aide d'une immense grue. La statue de coq, placée au pic la flèche, elle, n'a pas encore été replacée. Retrouvée dans les décombres après l'incendie, elle sera remplacée par une version entièrement refaite à neuf, le coq initial étant destiné à l'exposition au sein d'un musée.

Charpente, orgue, voûtes : un gros travail déjà réalisé

Le chantier de Notre-Dame-de-Paris a pu avancer sur de nombreux plans ces derniers mois. D'immenses charpentes ont été reproduites à la manière de celles conçues au sein de la cathédrale d'origine Une tâche minutieuse, coordonnée par des artisans spécialisés. "Aucune pièce n'était semblable dans la charpente du XIIe siècle, transformée au XIIIe siècle, et nous devons restituer ces nuances", expliquait en septembre à l'hebdomadaire Le Pèlerin Jean-Louis Bidet, directeur charpenterie des ateliers Perrault, qui ont participé à la conception de ces pièces essentielles. Les charpentes de la nef et du chœur de la cathédrale finiront d'être installées début 2024.

Le grand orgue de Notre-Dame, couvert de suie et de cendres après l'incendie, a aussi été complètement nettoyé pour retrouver son lustre d'antan. Ses 7952 tuyaux, miraculeusement épargnés par les flammes, sont en train d'être remontés. Les vitraux, qui avaient, eux aussi, résisté à la catastrophe, ont toutefois souffert de la chaleur. Restaurés, ils viennent de retrouver leur place originelle. Mi-novembre, la structure en charge du chantier avait indiqué que "le nettoyage simultané des murs, des décors peints et des voûtes (d'une superficie totale de 42.000 m²)" était aussi train de s'achever. Enfin, les gargouilles sont aussi en train d'être de nouveau déposées en hauteur.

Il faut désormais finaliser la rénovation

En cette fin d'année 2023, le travail accompli par l'ensemble des acteurs du chantier de Notre-Dame est déjà conséquent par rapport à l'état de la cathédrale après l'incendie. Quelques étapes sont toutefois encore attendues ces prochains mois. Au-delà de la finalisation de la rénovation de la flèche, il faudra aussi ajouter les boiseries ornementales sur la toiture de celle-ci. À l'intérieur, des charpentes restent à monter ici et là.

Après la pose de la couverture de plomb sur l'édifice religieux, il y aura "un temps moins spectaculaire, mais essentiel à l'utilisation de la cathédrale : celui de l'équipement électrique qui a commencé l'été dernier et va beaucoup nous occuper jusqu'à l'été prochain", avait expliqué début décembre sur BFM Business Philippe Jost, en charge de la reconstruction de l'édifice. L'intégralité de la sécurité incendie devra aussi être installé.

Enfin, selon le responsable, l'installation du mobilier liturgique devrait intervenir "dans le courant de l'automne 2024, juste à temps pour la réouverture". 1500 chaises ont notamment été commandées à un atelier située dans les Landes, pour une livraison fixée au mois d'octobre.