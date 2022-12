VIDÉO - A 70 ans, Alain est un collectionneur et restaurateur hors pair de jouets anciens

Son secret est de passer par Internet pour s'inspirer et dénicher les meilleurs modèles. Le retraité y consacre une heure et demie par jour et quelques dizaines d'euros par mois. Il se base sur deux critères : l'authenticité et le potentiel à pouvoir restaurer le jouet. Les jouets feront toujours le bonheur des enfants et de ceux qui le sont un peu restés comme Alain.