VIDÉO - À Blois, cet incroyable escalier aux 1000 décors fait tourner les têtes

C’est une œuvre que l’on peut toucher, et même piétiner. En guise d’outils, pas de pinceaux, mais beaucoup de colle et un peu d’organisation. Marche après marche, le dessin se construit, comme un puzzle de 121 pièces. Et depuis quelques mètres plus loin, la magie opère. Un tableau est étendu sur cet escalier monumental à Blois.