À cheval pour pêcher la crevette

Dans une eau à seulement 15 °C, le cavalier et sa monture prennent le large. À 50 mètres du rivage et aux côtés d'un autre pêcheur, la pêche peut enfin débuter. Immergés jusqu'à la croupe, les chevaux avancent lentement. Derrière eux, les filets ratissent les fonds pour capturer toutes les crevettes grises. De quoi faire concurrence aux plus petits qui pêchent à l'épuisette. De retour sur la plage, les filets rapportent quelques kilos de crevettes. Le déjeuner attise les convoitises. Il faut faire vite : vider et trier.