VIDÉO - À la découverte de la dernière clouterie de France, un savoir-faire pointu

On leur doit des centaines de millions de pointes, du plus petit modèle au plus grand. Depuis 130 ans, ces machines n'ont pour ainsi dire pas bougé. Abondamment graissées à l'huile de colza, elles s'agitent en cadence. Dans un vacarme assourdissant, elles crachent leurs clous à toute allure. Chaque modèle impose des réglages différents et cela peut prendre des heures, voire des jours, pour ajuster une machine.

Implantée à Creil (Oise) depuis l'origine en 1888, l'usine emploie au début du XXe siècle jusqu'à 400 personnes, contre une trentaine aujourd'hui. Sous la houlette de Théodore Rivierre, puis de sa jeune veuve Marie, elle produit ce qu'on appelle "des semences de cordonniers et de tapissiers", des petits clous forgés de moins de trois centimètres. Avec le temps, la production se diversifie, pas moins de 2800 références proposées.