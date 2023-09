VIDÉO - À la découverte des magnifiques orgues d'Ille-sur-Têt

Certaines s'élèvent à dix mètres au-dessus du sol. À Ille-sur-Têt dans les Pyrénées-Orientales, les Orgues ont des allures de bout du monde. On se demande combien de temps la nature a mis pour créer un tel paysage. Pour le savoir, il faut imaginer en ce lieu le rivage de la mer Méditerranée. Il y a cinq millions d'années, l'eau se retire et laisse derrière elle du sable et de l'argile. Le vent et la pluie ont ensuite sculpté les paysages.

En fait, le nom d’Orgues leur a été donné par les habitants du village qui y voyaient une ressemblance avec l’instrument de musique de leur église. Et aujourd’hui encore, elles font parler notre imagination.