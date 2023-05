VIDÉO - À la découverte des taillandiers qui construisent les haches de Notre-Dame de Paris

Soumia Luquet, la cheffe de projet, explique, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article : "Se retrouver sous la même bannière, ça reforme un peu ce qu'étaient les confréries. Pendant quatre mois, on a eu la sensation d'avoir recréé la guilde des taillandiers". Des artisans qui ont leur propre langage et leur technique personnelle qu'ils partagent. Dans l'atelier alsacien, ils forgent les haches qui servent à tailler les poutres de Notre-Dame. Des outils tout droit venus du Moyen Âge qui doivent permettre d'obtenir le bon rayon et la bonne cupule pour les 1300 chênes qui sont utilisés pour reconstruire la charpente de la célèbre cathédrale ravagée par un incendie en 2019.