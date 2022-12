À Ribes, ce petit bar fait battre le cœur d'un village

Qu'est-ce qui fait battre le cœur des habitants de Ribes (Ardèche), petit bourg des Cévennes ? Son soleil qui réchauffe même en hiver, ses murs de pierre ? Il est un lieu avec lequel chaque matin, ils ont rendez-vous. "Ce matin, on descend faire nos courses, puis on discute et on boit un café", explique une habitante.