Afshan Riaz : j’ai été mariée de force

Tenir tête à son père, c’était impensable, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Elle dit avoir grandi dans la terreur. Sa mère et la personne qu’elle a vue le plus pleurer au monde. Elle a vu sa mère courir dans la maison, avec son père derrière, pour la frapper, parce qu’elle a répondu ou parce qu’elle a été contre un choix qu’il a fait. Elle a vécu cette violence pendant toute son enfance et adolescence. Il y avait aussi des violences avec Afghane. Elle n’a jamais osé regarder son père dans les yeux, elle avait trop peur.