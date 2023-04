VIDÉO - Alpes-Maritimes : plongez en plein Moyen Âge avec la fête des Templiers de Biot

Les Templiers sont de retour à Biot (Alpes-Maritimes), avec leurs chevaux, leurs armures et leurs costumes d'époque. Et comme au XIIIe siècle, on festoie autour des fameux tournois. "Ils ont des armes trop cools. Et j'aime bien les combats", savoure d'ailleurs un jeune garçon dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article.

Le spectacle se joue aussi dans les rues du village, où l'on croise des Templiers et des dames de la cour. Une famille a même confectionné ses costumes pour la fête. "Là, c'est un sac à patates qu'on a attaché", nous montre la mère de famille à propos du déguisement de son fils.

Plus difficile à porter mais tout à fait dans le thème : l'armure. Comme celle que porte un homme, qui nous explique porter "27 kilos sans le casque".