VIDÉO - Alsace : le Schieweschlawe, cette tradition qui consiste à jeter des disques de bois enflammés

L’image est pour le moins surprenante. De nombreuses personnes sont rassemblées autour d’un feu en faisant tourner dans les airs un disque de bois incandescent. "Je le tournicote parce que sinon après, il ne brille plus. Le but, c’est quand même qu’on le voie partir", explique un homme. Les participants frappent ensuite une grosse pierre de toutes leurs forces pour expédier le bout de bois. "Le plus loin possible pour que ça traverse la vallée. Ça fait 100 mètres au moins", affirme un autre homme dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.