Archéologie : un réseau de pilleurs d'épaves démantelé dans le sud

Ces amphores reposaient au fond de l'eau depuis plus de 2.000 ans. En 2017, une archéologue découvre par hasard une épave très bien conservée au large de Cannes, à seulement 20 mètres de profondeur. C'est un site rare, d'une valeur scientifique exceptionnelle. Pour l'étudier, il faut tout laisser sur place sans rien remonter. C'est très tentant pour les pilleurs d'épaves. Et il y a un mois, ils volent de nombreuses pièces et saccagent le site.