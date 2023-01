VIDÉO - 70 ans de la Patrouille de France : les premières images de la nouvelle chorégraphie des Alphajets

Ils n'ont que quatre mois pour être prêts et, pour l'instant, seulement quelques figures à leur actif. Aussitôt derrière leur leader, surnommé Buzz, ils partent visionner leur vol et affiner leur programme. Buzz choisit les figures parmi les classiques du catalogue de la Patrouille de France. Les plus difficiles doivent régulièrement être choisies pour conserver le savoir-faire.