Artisanat : transmettre l'amour du bois

Dans son atelier, Eric Leclercq est tout autant un artisan passionné qu'un professeur enthousiaste. Il a déjà formé Alexandre Crouzeviale il y a quelques années et s'occupe désormais de Marthe Van Den Berg, son apprentie de 19 ans. "On n'est plus très nombreux maintenant à pouvoir et avoir la possibilité de faire encore des sculptures et des restaurations de mobilier", lance Eric.