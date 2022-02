Artisanat : transmettre les secrets des plus belles lames

Les méthodes de fabrication se transmettent aux derniers arrivants comme Antoine Mousnier. Bruno Blaise, l'arrière-petit-fils du fondateur, se charge de l'apprentissage. Des débuts qui rappellent bien des souvenirs à Marius Royer et Patrick Bonnefoy. L'étape la plus délicate reste le dressage. Il faut des années pour maîtriser le marteau et l'enclume. Toute la noblesse et la notoriété de ces forgerons, faiseurs de champions, avec au bout de la lame, pourquoi pas un titre olympique.