Côtes-d'Armor : au Fort-la-Latte, rencontre avec une famille formidable

Depuis trois générations, une famille vit et prend soin du château du Fort-la-Latte, dans les Côtes-d'Armor. De la billetterie à la boutique en passant par la comptabilité, chacun de ses membre a un rôle bien défini.

C'est au printemps qu'Isabelle Jouon-des-Longrais pose chaque année sa valise au Fort-la-Latte, une forteresse à flanc de falaise dans les Côtes-d'Armor pour au moins six mois. Mais n'allez pas lui parler de résidence secondaire : à peine arrivée, la propriétaire des lieux, 76 ans, se met au travail. Comme chacun des autres membres de la famille aux rôles bien définis.

De sa tour de contrôle, Isabelle aperçoit souvent son fils Guenolé faire des allées et venues. À la billetterie, se trouve Typhaine, la grande sœur de Guenolé. Depuis plus de 20 ans, le fort détient aussi sa propre boutique. À sa tête, Stéphanie, la belle-sœur de Typhaine.

En trois générations dans la famille, le fort a retrouvé toute sa splendeur. Un travail de tous les jours pour un chantier presque sans fin.

Mais quelques fois, le fort et ses éléments les rattrapent et les invitent à contempler. Cela fait tout de même trois générations que la famille écrit l'histoire du château et grâce à eux, plus de 170 000 visiteurs découvrent le Fort-la-Latte chaque année.