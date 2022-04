Aubusson : les tapisseries retissent leur toile

Cette tenture va servir d'étendard aux savoir-faire millénaire conservé par les lissiers d'Aubusson. Trois artistes travaillent sur la tapisserie du voyage de Chihiro. Une œuvre monumentale de sept mètres de long qui va leur demander un an de travail. Au fur et à mesure de l'avancement, la tapisserie est enroulée sur le métier à tisser. Selon Sarah Chassain, lisière Manufacture Robert Four, "il faut de la patience, et surtout de la passion".