Balade dans les pas des impressionnistes

Et si rien n'avait changé 143 ans plus tard. Cette scène peinte par Pierre-Auguste Renoir, est reconstituée presque à l'identique par des habitants de Chatou (Yvelines), sur la célèbre île des Impressionnistes. Ils sont perfectionnistes pour soigner le décor et l'allure des figurants. L'aspect le plus technique de ce tableau vivant, c'est de disposer les bateaux au bon endroit.