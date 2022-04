Bœuf de Pâques : un concours d’excellence

Pendant deux ans, Covid oblige, le concours a été perturbé, privé de public. Aujourd’hui, les éleveurs renouent avec le plaisir de se retrouver autour d’un petit-déjeuner aveyronnais. D’ici samedi, Miss Baraqueville sera élue la plus belle vache du sud-ouest. Avec un air d’accordéon et de belles tablées, on a de quoi se réchauffer, malgré ce début de printemps.