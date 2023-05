VIDÉO - Bon et pas cher : la recette du véritable quatre-quarts breton

L'origine du quatre-quarts se situe dans le nord de l'Europe où il était cuisiné dès le début du XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, le gâteau est bien breton et chaque famille a son savoir-faire. Certains rajoutent à la recette un peu de sucre vanillé pour le goût et de la levure pour le rendre plus moelleux. Des astuces qui se transmettent de génération en génération.

Une fois tous les ingrédients mélangés, il est possible de rajouter encore un peu de beurre sur le dessus pour que le sommet du gâteau éclate au four et donne une croûte bien dorée. Pour la cuisson, un quatre-quarts doit rester 50 minutes au four à 180 degrés avant de pouvoir être dégusté.