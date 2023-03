VIDÉO - Comment réussir un bon gratin dauphinois ? La recette d'une championne

Retraitée, Marie Rochedy a remporté le concours du meilleur gratin du pays en 2017. Sa petite astuce pour le réussir à tous les coups ? La pré-cuisson des tubercules dans le lait entier et la crème pendant quinze à 20 minutes. Pour les sublimer, elle ajoute quatre gousses d’ail. Il ne reste plus qu’à beurrer le plat et à y passer les pommes de terre. Il ne faut surtout pas rajouter du fromage râpé, un vrai sacrilège pour le gratin dauphinois. Ce gratin tout simple doit cuire 1h30 à 180 °C.