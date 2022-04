Bonnes tables : le gigot du Moulin Castagné

C'est un concentré de terroir, une auberge en pleine campagne. Juste à côté, il y a une noyeraie et des brebis qui pâturent paisiblement avec leur agneau. Bienvenue dans le Quercy. Et comme dans le Lot, on laisse faire la nature. Ici, le troupeau se nourrit de quelques noix et d'une herbe de printemps à peine naissante.