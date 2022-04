Bonnes tables : les pâtes aux langoustes d'Ajaccio

Arrivées au port, les langoustes sont débarquées et se retrouvent dans les viviers du restaurant "Le Bilboquet". Dans cette maison de la vieille ville, on cuisine au rez-de-chaussée et l'on sert à l'étage. Et les clients les plus fidèles ou les amis viennent voir la préparation de l'unique plat à la carte : les pâtes à la langouste. Devant les fourneaux, on retrouve Jean-Jean Vero et son fils Antony Vero, détenteur des secrets de la recette et surtout de la sauce. Sur le feu, la langouste est préparée de plusieurs manières.