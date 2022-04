Bonnes tables : pieds de cochon à Peyrehorade

Au petit-matin sur le marché de Peyrehorade (Landes), il y a une ambiance unique. On rigole et on parle de bonne bouffe. Un peu avant 7h, on vient prendre son café au "Pied de Cochon". Posé sur le bord du marché, le restaurant de Bernadette Do Rego est une institution locale. Le mercredi, c'est le jour où elle aime se lever tôt.