VIDÉO - La meilleure baguette de Paris est fabriquée dans le 20e arrondissement

Si vous voulez vous offrir la meilleure baguette de Paris, il faudra vous rendre dans le 20e arrondissement de la capitale. La boulangerie Au levain des Pyrénées a remporté, mercredi 10 mai, le grand prix de la meilleure baguette de Paris 2023. Tharshan Selvarajah succède à Damien Dedun et devient, avec cette victoire, le prochain fournisseur de l'Élysée pendant un an. Installé comme boulanger depuis 2009, le professionnel explique avoir appris à ses débuts avec son patron "comment faire des baguettes" avant de "reprendre la gérance en 2016".

Le vainqueur a été choisi par un jury composé d'experts et de six Parisiens tirés au sort. Ils se sont réunis, mercredi après-midi, pour la 30e édition du concours, pour départager 126 baguettes retenues parmi 175 candidates. Pour choisir la baguette gagnante, le jury a pris en compte cinq critères : la cuisson, le goût, la mie, l'alvéolage et l'aspect. Par exemple, elle doit faire ente 50 et 55 cm, doit peser entre 250 et 270 grammes et avoir une teneur en sel d'un niveau de 18 grammes par kilo de farine.