VIDÉO - Découvrez les coulisses de l'unique fabrique française de timbres de collection

Actuellement, dans les rotatives, le nouveau carnet de la Croix-Rouge est imprimé à plus de 500.000 exemplaires. Mais avec les nouvelles technologies, le timbre risque-t-il de disparaitre dans les prochaines années ? "C'est vrai pour les timbres qui servent d'affranchissement, c'est bien moins vrai pour ce qui relève de la collection. Il faut se souvenir que la philatélie, c'est le premier loisir de collection en France", explique Olivier Zuzlewski, le directeur de l'imprimerie. Et les collectionneurs peuvent se rassurer : plus d'un milliard de timbres sont imprimés ici chaque année.