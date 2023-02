Bugnes, ganses, oreillettes : le beignet, un petit parfum de carnaval

Dans d’autres boulangeries niçoises, ce ne sont pas des bugnes, mais des ganses qui sont proposées. Bugnes, ganses, oreillettes, ou merveille, d’une région à l’autre, leurs noms et leurs formes varient.

La recette, elle, est toute simple : sucre, beurre, farine, œufs, et une petite touche méditerranéenne avec la fleur d’oranger et le citron. Une fois étalée, on découpe la pâte. Le geste ne s’improvise pas. Il ne reste qu’à les frire rapidement dans une huile à 170 degrés.