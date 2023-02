VIDÉO - "C'est de la folie !" : découvrez le défilé des chars au carnaval d'Albi

Non, vous n’êtes pas à Rio de Janeiro, ni à Tahiti, mais à Albi (Tarn), dans le plus grand carnaval du Sud-Ouest. "On est fous ! Je le fais chaque année et c'est de la folie", s'exclame un homme dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "C'est la première fois que je viens et franchement, j'adore. Il y a l'ambiance, les confettis (...). Franchement, c'est top", se réjouit une jeune femme. "On a forcément quelqu'un qu'on connaît qui défile. C'est marrant à voir", poursuit un père de famille. "C'est très bien fait. Ça demande beaucoup de boulot mais c'est très joli", abonde une femme.