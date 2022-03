C’est la saison de l’agnelage en Bretagne

Ils découvrent le monde depuis quelques heures à peine. En ce moment, dans cette bergerie, une vingtaine d'agneaux naît chaque jour. L'éleveur Patrick Deloche doit surveiller et aider, 24 h sur 24, chacune des mises-bas de ses brebis. "C'est très émouvant les naissances. C'est toujours un moment quand même où on voit la brebis, on voit l'agneau qui prend vie en fait. C'est quand même quelque chose d'assez intense comme émotion", dit-il.