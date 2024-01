VIDEO - "C'est un peu un musée vivant" : en Indre-et-Loire, une confiserie hors du temps

Confiseur, Nicolas Viollet collectionne les machines les plus anciennes et travaille même avec. Son atelier hors du temps est donc aussi un musée pour les clients qui adorent l'idée. Une équipe de TF1 vous fait visiter cet endroit aussi surprenant qu'appétissant.

Vous avez aimé Charlie et la chocolaterie ? Vous allez adorer l'histoire de l'atelier de Nicolas Viollet. Fils et petit-fils de confiseur forain, ce collectionneur de machines d'un autre temps a ouvert un étonnant conservatoire à Amboise, en Indre-et-Loire. On y trouve un éventail d'engins qui servaient tous autrefois à fabriquer des bonbons et dont l'histoire n'a aucun secret pour lui.

Mais ces machines ne sont pas seulement des pièces de musée puisque le passionné les utilise tous les jours pour la cuisson du sucre, avant de passer sur cette table froide.

À chaque étape un outil, sa machine à cylindre qui permet de fabriquer un bonbon traditionnel. Pour élargir sa production, le collectionneur est en perpétuelle recherche. Comme ce jour-là où il reçoit sa dernière trouvaille : une machine servira à fabriquer des pastilles à la menthe.