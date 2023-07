VIDÉO - Caserte : le monumental Versailles italien

La ressemblance saute aux yeux. Le pouvoir et le prestige, tout est là, comme à Versailles réunis en un seul et même bâtiment. Avec 1742 fenêtres et sa perspective qui tutoie l'horizon vers une cascade qui semble très naturellement jaillir de la montagne. Caserte, palais royal italien bâti près de Naples, a pris Versailles comme modèle, mais avec la volonté de le surpasser.

Cent ans après Louis XIV, Charles de Bourbon, roi de Naples et héritier du Roi Soleil, réclame qu'on lui érige la plus grande résidence royale du monde. Effectivement, rapporté à la même échelle, le château de Versailles et ses 12 mètres de haut ne peuvent rivaliser avec les 35 mètres de son cousin.