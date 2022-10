VIDÉO - Ce sapin de 30 mètres sera le roi de Noël à Strasbourg

Le sapin qui symbolisera les festivités de Noël à Strasbourg cet hiver fait 30 mètres de haut. Il a été coupé ce lundi matin dans les Vosges, un moment important pour les équipes de la ville et de l'Office national des forêts, qui le préparent depuis des mois. "C'est une longue sélection qui se pratique durant la saison estivale, explique à TF1 Henri-Pierre Gangloff, de l'ONF, ça prend 5-6 jours. On est deux personnes à le chercher : on sillonne les routes du massif vosgien. Il faut que ce soit un arbre qui ressemble à un sapin de Noël, qui ait une forme conique avec des branches, ce qui n'est pas le cas de la majorité des arbres qu'on a en forêt".

Ce lundi matin à 11h30, le vénérable sapin a vécu ses derniers instants de connexion à la terre qui l'a nourri et l'a vu grandir. En quelques minutes, les tronçonneuses lui ont permis de s'élever au-dessus du sol et de connaître, provisoirement, une originale positon horizontale.